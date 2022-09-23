14:53 (мск), источник: ТАСС
Цена нефти Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с 8 сентября
Фьючерс на нефть марки WTI дешевел на 3,54% — до $80,68 за баррель.
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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE в пятницу опускалась ниже $88 за баррель впервые с 8 сентября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 14:35 мск, цена Brent ускорила снижение и находилась на уровне $87,69 за баррель (-2,92%) против $87,8 за баррель (-2,8%) на 13:45 мск.
В то же время фьючерс на нефть марки WTI дешевел на 3,54% — до $80,68 за баррель.