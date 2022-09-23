Тарифы на ЖКХ поднимут на 9% с 1 декабря 2022 года

При этом в следующие 1,5 года — до июля 2024 года — ставки подниматься не будут. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ, пояснили там.
Ежегодно правительство РФ утверждает для каждого региона свой предельный индекс — порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги. Распоряжение кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.
Вместе с тем окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе принимает правительство субъекта РФ, сказали в Минэкономразвития. ФАС проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста, подчеркнули там. «Известия» направили запрос в ФАС.
Обычно порог предельной планки повышения тарифов устанавливается в пределах инфляции. Последние годы стоимость коммунальных услуг в среднем по стране повышалась примерно на 4%. Как заявил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин, по итогам 2022 года инфляция ожидается на уровне 12%.
«Такое решение [о повышении тарифов выше 4%] назревало уже несколько последних лет. Динамика платы за ЖКУ и в 2021 году отставала от инфляции, а в 2022 году этот разрыв стал совсем высоким», — сказал генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян.
Так, рост затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО) все в большей мере не компенсируется тарифами, что грозит недоинвестированием коммунальной инфраструктуры, подчеркнул эксперт. Индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, добавили в Минэкономразвития.
«Фактически речь идет не столько о дополнительной индексации, сколько о переносе индексации с середины будущего года на конец текущего. Если последующее повышение тарифов произойдет лишь в середине 2024 года, влияние на бюджет домохозяйств за весь период в целом останется умеренным», — добавил Саакян.
В Минэкономразвития сообщили, что одновременно с этим индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2023-го. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета, добавили в министерстве.