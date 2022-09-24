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Частичная мобилизация: важное
07:48 (мск), источник: РБК

В профсоюзе заявили о решении вопроса с мобилизацией пилотов

Президент профсоюза летного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук заявил РБК о договоренности с властями по формированию списка работников авиации, которых не коснется частичная мобилизация.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос возможной мобилизации самых необходимых специалистов гражданской авиации, к примеру пилотов, урегулирован, они призываться не будут», — сказал Бойчук.

По его словам, сейчас на уровне властей и компаний формируется перечень работников отрасли, на которых не будет распространяться частичная мобилизация.

«Ритмичной работе воздушного транспорта ничего не угрожает», — подчеркнул Бойчук. ПЛС объединяет более 20 тыс. человек, или больше половины летного состава крупнейших авиакомпаний.

РБК направил запросы в пресс-службу Минтранса и крупнейшие российские авиакомпании. Представитель перевозчика Smartavia сообщил РБК, что в авиакомпании идет работа по теме мобилизации сотрудников, отказавшись комментировать ее промежуточные итоги.

О проведении консультаций в правительстве по поводу мобилизации авиационного персонала сообщил также РБК президент Федерации профсоюзов авиационных диспетчеров (ФПАД) России Сергей Ковалев.

По его словам, пока федеральные власти рекомендуют обращаться к губернаторам, так они отвечают за мобилизацию в регионах.

«Удается решать вопрос [с мобилизацией специалистов] в Якутии, Бурятии, Архангельской области. Но все это делается в ручном режиме», — рассказал Ковалев. По его словам, 15 специалистов Госкорпорации по организации воздушного движения из Магадана 22—23 сентября были отправлены в армию. «Из Магадана запланированы еще около десяти человек. Надеюсь, что они останутся, а всех отправленных удастся вернуть, иначе [диспетчерский центр] в Магадане может быть закрыт», — отметил Ковалев.

В среду, 22 сентября, ФПАД направил премьеру Михаилу Мишустину и главе Минтранса Виталию Савельеву письма (копии есть у РБК), в которых попросил включить специалистов госкорпорации, занятых в непосредственном обеспечении работы аэронавигационной системы страны, в перечень категорий граждан, которым предоставляется право на отсрочку от призыва по мобилизации. Ответы на эти обращения пока не получены, отметил Ковалев.

В пресс-службе Минтранса отказались комментировать письмо профсоюза.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация затронет 300 тыс. человек. В пятницу, 23 сентября, в Минобороны сообщили, что под мобилизацию не подпадут часть сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ.

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
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