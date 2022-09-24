WSJ рассказала об истощении стратегических запасов нефти США

В материале отмечается, что в стратегическом нефтяном резерве (SPR) количество нефти сократилось на 7 млн баррелей и составило 427 млн баррелей — это минимальный показатель с 1984 года.
В конца марта Джо Байден объявил о плане по реализации нефти из стратегического резерва в объеме 180 млн баррелей. С того момента министерство энергетики США продало 155 млн баррелей нефти для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. Таким образом, американское правительство продавало чуть менее 900 тыс. баррелей нефти в сутки, сообщает издание.
8 сентября заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что страны G7 готовятся установить потолок цен для российских энергоресурсов к 5 декабря.
Позднее, 11 сентября, американский политолог Стефан Эберт отметил, что введение США потолка цен на российскую нефть — это ошибочная стратегия.
Президент России Владимир Путин сообщил 7 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение об энергонезависимости обернулось глобальными экономическими проблемами, в том числе ростом стоимости энергоресурсов.