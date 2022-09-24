Филиппины обсуждают закупку российского топлива

Маркос-младший сказал, что Филиппины хотят диверсифицировать цепочку поставок продуктов питания и сельскохозяйственных товаров первой необходимости, чтобы снизить цены. Он отметил, что Филиппины «близки» к заключению соглашений с Россией и другими странами.
«Нам нужно найти эти новые источники топлива. Но это относится не только к топливу, это относится к таким вещам, как корма, удобрения и другие ресурсы, которые просто важны для нас», — пояснил Филиппин Фердинанд Маркос-младший.
О переговорах по поставкам российских удобрений в августе рассказывал посол РФ в Маниле Марат Павлов. Он говорил, что обсуждение ведется между филиппинскими компаниями и российскими производителями. Рост цен на газ почти на 30% с середины августа вызвал волну остановок европейских мощностей по производству удобрений.