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10:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Филиппины обсуждают закупку российского топлива

Филиппины ведут переговоры о покупке у России топлива и других «ключевых товаров». Об этом заявил в интервью Bloomberg филиппинский президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. По его словам, национальные интересы страны перевешивают потенциальные опасения по поводу военных действий на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Маркос-младший сказал, что Филиппины хотят диверсифицировать цепочку поставок продуктов питания и сельскохозяйственных товаров первой необходимости, чтобы снизить цены. Он отметил, что Филиппины «близки» к заключению соглашений с Россией и другими странами.

«Нам нужно найти эти новые источники топлива. Но это относится не только к топливу, это относится к таким вещам, как корма, удобрения и другие ресурсы, которые просто важны для нас», — пояснил Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

Он добавил, что «политическая сторона» этого вопроса «была немного сложной», но «национальные интересы превыше всего».

О переговорах по поставкам российских удобрений в августе рассказывал посол РФ в Маниле Марат Павлов. Он говорил, что обсуждение ведется между филиппинскими компаниями и российскими производителями. Рост цен на газ почти на 30% с середины августа вызвал волну остановок европейских мощностей по производству удобрений.

Лаура Кеффер

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