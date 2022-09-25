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06:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Египет хочет создать международный центр торговли зерном

Египет предложил создать в своей стране международный центр торговли зерном. Министр иностранных дел Самех Шукри выступил с инициативой на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Источник: Reuters

«Египет обладает уникальной географической позицией, поэтому мы готовы сотрудничать с международным сообществом и создать у себя международный центр хранения зерновых, их поставок и торговли ими. Это будет содействовать коллективной продовольственной безопасности», — сказал Шукри. Его выступление транслировалось на сайте ООН.

Министр считает, что пандемия и конфликт между Россией и Украиной усугубили «тяжелое положение наиболее уязвимых государств». По его мнению, мировое сообщество за многие годы не смогло реализовать программы обеспечения продовольственной безопасности. Он выступил за комплексную стратегию преодоления кризисов.

Леонид Уварчев

Справка
Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знатьООН надеется, что подписанные документы помогут стабилизировать цены на продовольствие и предотвратить голод в беднейших странах. Экспорт зерна ранее остановился из-за блокировки портов Украины после начала боевых действий
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