Египет хочет создать международный центр торговли зерном

«Египет обладает уникальной географической позицией, поэтому мы готовы сотрудничать с международным сообществом и создать у себя международный центр хранения зерновых, их поставок и торговли ими. Это будет содействовать коллективной продовольственной безопасности», — сказал Шукри. Его выступление транслировалось на сайте ООН.
Министр считает, что пандемия и конфликт между Россией и Украиной усугубили «тяжелое положение наиболее уязвимых государств». По его мнению, мировое сообщество за многие годы не смогло реализовать программы обеспечения продовольственной безопасности. Он выступил за комплексную стратегию преодоления кризисов.