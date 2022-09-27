Карьерный старт и поступление в вуз: какие перспективы дает Международная Олимпиада по финансовой безопасности

С 10 по 14 октября пройдет заключительный этап Олимпиады. Торжественная церемония открытия второй Международной Олимпиады по финансовой безопасности состоится в образовательном центре «Сириус» для одаренных детей.
Олимпиада проводится с 2021 года. Среди десятков тысяч участников из России и стран СНГ только 500 человек (из них более ста иностранных студентов) вышли в финал и доказали, что разбираются в вопросах экономики, права, международных отношений и информационной безопасности. Всего в Олимпиаде этого года участвовали более 39 тыс. школьников и студентов. Из них: школьники — 26740, студенты из России — 10568, студенты из стран СНГ и БРИКС — 2000. Итоги отборочных соревнований подводятся в сентябре, тогда же определяются будущие финалисты.
Победителями отборочного этапа признают тех, кто наберет наибольшее количество баллов на финальном этапе Олимпиады.
Что ждет участников Олимпиады?
Олимпиада включает в себя панельные дискуссии, выставку «Образование и карьера» Международного сетевого института (МСИ) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и индустриальных партнеров. Помимо этого, пройдут спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями и с приглашенными экспертами, круглые столы, дебаты и творческие встречи.
Помимо этого участникам Международной олимпиады предстоит командная проектная работа, а с помощью программного продукта «Графус» — имитации реального финансового расследования, которое проводится вместе с экспертами Федеральной службы по финансовому мониторингу.
При проверке индивидуальных компетенций участники показывают навыки логического и аналитического мышления, понимания прочитанного и оценки аргументации.
Участие в Олимпиаде оставило в моей памяти только положительные эмоции. Комфортные условия проживания, интересные задания, каверзные вопросы, разноплановые активности и талантливые ребята со всех университетов и школ нашей страны вместе создали невероятную атмосферу.
Ульяна Костылевапобедитель Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2021 году
Кто может стать участником:
- студенты бакалавриата (1−3 курс), специалитета (1−4 курс) и магистратуры (1 курс) вузов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС;
- ученики 8−10 классов.
Олимпиада — это всегда возможность открыть новую для себя область знаний, познакомиться с единомышленниками и прокачать свои персональные навыки: коммуникативность, стрессоустойчивость, способность быстро найти решение в нестандартных ситуациях, логическое и аналитическое мышление.
Ульяна Костылевапобедитель Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2021 году
Студенты-победители получают право бесплатно учиться в институтах МСИ (Международный сетевой институт) в сфере ПОД/ФТ. Это современный научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры Российской Федерации, государств-участников Содружества Независимых Государств и Евразийской группы. Также все финалисты могут пройти практику или стажировку в Росфинмониторинге, что является хорошим карьерным стартом.
После практики решила подать документы для зачисления на конкурс и устроилась в Росфинмониторинг. На данный момент я работаю в Юридическом управлении Росфинмониторинга, занимаюсь международно-правовыми вопросами, например, изучением и анализом международного опыта и практики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также анализом международных договоров.
Екатерина Тереховафиналистка Олимпиады в 2021 году
Чтобы успешно выполнить задания Олимпиады, участник должен обладать навыками анализа и синтеза. Так, одни задания требуют умения раскладывать целое на части, а другие, наоборот, — соединять несколько фактов воедино и делать из этого вывод.
О подготовке к Олимпиаде рассказал Сергей Шакиров, заместитель директора Юридического института РУДН, эксперт Международной олимпиады по финансовой безопасности:
«Обычно олимпиады подразумевают наличие у участников углубленных знаний в определенной сфере, поэтому нужно изучать много материала, причем из разных источников, чтобы сформировать комплексное понимание проблемы. Начать подготовку можно с поиска информации о направлениях деятельности данных государственных органов, изучения нормативно-правовых актов, которые регулируют их деятельность, отчеты и актуальную статистику».
Далее, по словам эксперта, необходимо погрузиться в проблематику конкретной области знаний и практической деятельности. Для этого необходимо читать специальную литературу: пособия, монографии, научные статьи, а также участвовать в семинарах, конференциях и круглых столах, которые, к примеру, достаточно часто проводит Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), а также вузы — участники Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Навыки концентрации на главном, грамотного письма и умелого распределения своего времени также очень важны для решения задач Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Сергей ШакировЗаместитель директора Юридического института РУДН, эксперт Международной олимпиады по финансовой безопасности
Международная Олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке Президента РФ Владимира Путина, а ее проведение соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».
Олимпиада призвана сделать финансовую безопасность нормой жизни каждого человека, а также сформировать новый тип мышления подрастающего поколения: от безопасности личности — к безопасности государства.