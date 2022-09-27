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20:08 (мск), источник: Ведомости

VK объявила о продаже игрового подразделения My.Games за $642 млн

Холдинг VK объявил о продаже игрового подразделения My.Games за $642 млн, следует из сообщения пресс-службы компании. Покупателем стал управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении уточняется, что сделка включает все активы My.Games, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. Сооснователь My.Games Владимир Никольский покидает VK и продолжит развивать бывшее игровое подразделение.

«VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. Она объединяет все популярные игровые развлечения в одном месте: каталог игр, облачный гейминг, стриминговую платформу VK Play Live, турнирную платформу и новостное медиа», — говорится в сообщении. Руководителем VK Play станет Василий Магурян, более восьми лет руководивший игровым направлением VK.

«Ведомости» ранее писали, что VK ведет переговоры с рядом студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Холдинг рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games. Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, компании могут объявить о партнерстве до конца 2022 г., знает источник, близкий к VK. В эту стратегию, по словам собеседников издания, VK может вложить до $10 млн.

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