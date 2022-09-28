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01:26 (мск), источник: RTVi

В Турции не осталось банков, принимающих карты «Мир»

Три турецких государственных банка прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает телеканал NTV.

Источник: Reuters

Такое решение связано с предупреждением Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Ведомство заявило, что финансовые организации, способствующие расширению платежной системы «Мир» за пределами России, могут попасть под санкции.

В общей сложности в Турции с «Миром» работали пять банков. Два из них — частные İşbank и DenizBank — приостановили обслуживание российских карт около недели назад. Теперь работать с «Миром» прекратили Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank.

В середине сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) порекомендовала российским туристам брать с собой на отдых в Турцию наличные. Аналогичные рекомендации дало и посольство России.

Вскоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поручил министрам разработать платежную систему, которая станет для россиян альтернативой «Миру».

21 сентября карты «Мир» перестали принимать казахстанский Халык Банк и вьетнамский BIDV, а спустя два дня по техническим причинам аналогичное решение приняли в Узбекистане.

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