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12:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Турецкий Ziraat bank подтвердил приостановку использования карт «Мир»

Турецкий государственный банк Ziraat Bank вышел из российской платежной системы «Мир» и больше не обслуживает ее карты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора банка Альпаслана Чакара.

Источник: AFP 2022

Ранее информация о том, что госбанки Турции вслед за частными отказались от «Мира», появилась в СМИ, однако официальных подтверждений не было.

Прекращение операций с российскими картами в Ziraat Bank подтвердили «РИА Новостям». Отвечая на вопрос о ведении операций с «Миром» представитель банка сказал: «Нет, не осуществляются».

19 сентября крупные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживание российских карт «Мир», после того как США пообещали ввести санкции за помощь России в обходе ограничений. 28 сентября СМИ сообщали, что операции с картой «Мир» прекратили Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. Турция намерена создать альтернативу российской платежной системе.

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Дарья Эрозбек

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