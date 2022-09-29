Турецкий Ziraat bank подтвердил приостановку использования карт «Мир»

Ранее информация о том, что госбанки Турции вслед за частными отказались от «Мира», появилась в СМИ, однако официальных подтверждений не было.
Прекращение операций с российскими картами в Ziraat Bank подтвердили «РИА Новостям». Отвечая на вопрос о ведении операций с «Миром» представитель банка сказал: «Нет, не осуществляются».
19 сентября крупные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживание российских карт «Мир», после того как США пообещали ввести санкции за помощь России в обходе ограничений. 28 сентября СМИ сообщали, что операции с картой «Мир» прекратили Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. Турция намерена создать альтернативу российской платежной системе.