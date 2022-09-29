16:45 (мск), источник: ТАСС
Новосибирским и омским аграриям выделили из федерального бюджета 293 млн рублей
Деньги направят на возмещение части затрат на производство зерновых культур.
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Аграрии Новосибирской и Омской областей получат из федерального бюджета 138,4 и 154,6 млн рублей в виде дополнительной поддержки на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Об этом сообщили в четверг пресс-службы правительства Новосибирской области и омского отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на первого заместителя председателя Государственной Думы, депутата от этих двух регионов Александра Жукова.
«Принято решение направить дополнительно 154,6 млн рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Таким образом в 2022 году производителям зерновых культур в Омской области выделено федерацией 311,7 млн рублей», — цитирует пресс-служба Жукова.
Новосибирские аграрии получат 138,4 млн рублей, общая сумма поддержки таким образом вырастет до 279 млн рублей. Как отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, всего новосибирские аграрии получили с начала года свыше 3,3 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей — из областного бюджета. За счет этих средств растениеводы могут получить возмещение затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, на агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельхозназначения, на приобретение элитных и оригинальных семян, минеральных удобрений и средств защиты растений.
Новосибирская и Омская области входят в тройку ведущих аграрных регионов Сибири. В 2021 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в Сибирском федеральном округе составил 17,6 млн тонн. Самый большой урожай собрали в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях — 5,6, 3,4 и 3 млн тонн зерна соответственно.