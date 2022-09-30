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09:18 (мск), источник: © РИА Новости

На «Силе Сибири» завершили профилактические работы

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены, транспортировка газа по магистрали в Китай возобновлена, сообщил «Газпром».

Источник: © РИА Новости

«Плановые профилактические работы на газопроводе “Сила Сибири” завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — говорится в сообщении на официальном канале компании в мессенджере Telegram.

Транспортировка газа по «Силе Сибири» была приостановлена в связи с плановыми техническими работами с 22 по 29 сентября. По договоренности «Газпрома» и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.

«Сила Сибири» — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Сейчас по нему транспортируется газ с Чаяндинского месторождения, базового для Якутского центра газодобычи, российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.

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