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09:33 (мск), источник: ТАСС

Министр экономики ФРГ назвал «крайне напряженной» ситуацию с энергоносителями

На фоне снижения поставок газа Германия оказалась под угрозой энергетического кризиса.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Германия оказалась в «крайне напряженной ситуации» в области энергоснабжения. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции Deutschlandfunk министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

«Мы все еще в чрезвычайных условиях. Если мы не будем экономить, если домохозяйства не сократят потребление, то сохраняется риск, что зимой окажется недостаточно газа», — отметил он.

На фоне снижения поставок газа Германия оказалась под угрозой энергетического кризиса. 24 августа правительство ФРГ согласовало меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2−2,5%.

Во вторник правительство приняло решение создать 200-миллиардный пакет для сглаживания эффектов от роста цен на энергоносители.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за ограничений. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

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