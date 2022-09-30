09:33 (мск), источник: ТАСС
Министр экономики ФРГ назвал «крайне напряженной» ситуацию с энергоносителями
На фоне снижения поставок газа Германия оказалась под угрозой энергетического кризиса.
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БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Германия оказалась в «крайне напряженной ситуации» в области энергоснабжения. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции Deutschlandfunk министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
«Мы все еще в чрезвычайных условиях. Если мы не будем экономить, если домохозяйства не сократят потребление, то сохраняется риск, что зимой окажется недостаточно газа», — отметил он.
На фоне снижения поставок газа Германия оказалась под угрозой энергетического кризиса. 24 августа правительство ФРГ согласовало меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2−2,5%.
Во вторник правительство приняло решение создать 200-миллиардный пакет для сглаживания эффектов от роста цен на энергоносители.
Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за ограничений. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.