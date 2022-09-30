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12:30 (мск), источник: Ведомости

Евро упал до восьмилетнего минимума

Курс евро упал до 51,58 руб. в ходе торгов на Московской бирже сегодня, 30 сентября. Падение составило 3,89 руб. по отношению к цене закрытия накануне, следует из данных Мосбиржи.

ЦБ: $ 57.4130   -1.04 € 55.4064   -0.32 ММВБ: $ 53.8225   -3.39 € 52.0675   -3.40
Источник: Reuters

Европейская валюта в последний раз падала ниже сегодняшнего минимума 15 октября 2014 г. В течение восьми лет евро не торговался ниже 52 руб.

Впервые с 21 июля доллар США торговался ниже 56 руб. По данным на 11:19 мск, американская валюта опустилась до 55,62 руб., что на 1,59 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Доллар от TradingView

При этом по отношению к китайскому юаню рубль показывает стабильность. К 11:10 юань торговался по цене 8,1 руб., что на 0,02 руб. ниже цены закрытия 29 сентября.

Укрепление рубля происходит в том числе на геополитических новостях. Сегодня в 15:00 мск в Москве состоится церемония подписания договоров о вступлении новых территорий в состав России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал «объемное выступление» Путина, однако это не будет посланием президента Федеральному собранию, подчеркнул он. Песков также уточнил, что встреча Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей состоится на полях этой церемонии.

Справка
Как пройдет вхождение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав России

Церемония подписания договоров о включении новых территорий в состав России запустит процедуру присоединения ДНР, ЛНР, частей Херсонской и Запорожской областей. Каков порядок принятия субъектов в Россию — в материале РБК.

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