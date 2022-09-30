17:01 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Почему некоторые объекты на вторичном рынке продаются с большой скидкой
Элитному жилью сбили цену.
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Однако пока это не массовая история, говорит партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин: "Это единичные случаи — чаще всего объекты с определенными недостатками, без хорошего ремонта либо в историческом доме с деревянными перекрытиями, чья ликвидность крайне низкая. Это Москва — как правило, центр, старые дома без подземных паркингов. Часто в таких квартирах до последнего времени жили арендаторы, но сейчас они съехали. Их владельцы нередко живут за рубежом.
Стало меньше покупателей и арендаторов, поэтому у собственников не так много альтернатив. Чтобы продать объект, нужно снижать цену. На таких продавцов найдется достаточно широкая группа покупателей с деньгами, которые готовы приобретать жилье, но только если речь будет идти действительно о существенном дисконте. Такие лоты имеют шанс быть проданными достаточно быстро, если у них нет каких-то критических правовых или физических недостатков".
Застройщики к таким внушительным дисконтам пока не готовы, отмечает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт. Но и владельцы вторичного жилья скорее избавляются от прежних завышенных ценовых ожиданий на фоне падения спроса, полагает она:
Есть ли такие дисконты у застройщиков, девелоперов премиального сегмента? Нет.
«Какие-то акции существуют, но не настолько мощные. Кто действительно на панике, так это продавцы вторичного премиального жилья, поскольку произошла корректировка желаемой цены собственника с той, что реально соответствует рынку. Ожидание собственника — 200 млн руб. за 147 кв. м. Кадастровая стоимость этой квартиры — 135−138 млн руб. Сегодняшняя цена — 140 млн руб. Она соответствует кадастровой, то есть произошла корректировка. И покупателей очень мало».
По оценке компании Apple Real Estate, за несколько дней после объявления о частичной мобилизации спрос упал и на аренду элитной недвижимости в Москве — примерно на 50%.
Сабина Адлейба