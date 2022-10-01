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05:54 (мск), источник: ТАСС

В Бразилию прибыл танкер с дизельным топливом из России

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 октября. /ТАСС/. Первая партия дизельного топлива из России прибыла в Бразилию в пятницу. Об этом сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской республики Адольфу Сашида.

Источник: AP 2022

«Около 35 млн литров дизеля, импортированного из России, прибыли в порт города Сантус», — написал чиновник в своем Twitter, анонсировав продолжение сотрудничества с Россией по этому направлению. По данным портала Vesselfinder, танкер NS Pride, вышедший из Санкт-Петербурга, 2 сентября прибыл в крупнейший бразильский порт 30 сентября.

Как уточнил министр, в октябре ожидается еще ряд поставок этого вида топлива в Бразилию из России. В ведомстве рассчитывают, что подобные меры позволят повысить конкуренцию на внутреннем рынке и понизить цены на данный вид продукции.

В июле президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство Бразилии «почти договорилось» с Россией о закупке «дизельного топлива по гораздо более выгодной цене», чем та, по которой его импортировала национальная нефтегазовая компания Petrobras. Позднее стало известно, что одна из местных компаний получила разрешение бразильского регулятора на ввоз дизельного топлива.

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