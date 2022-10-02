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09:25 (мск), источник: РБК

Средние темпы закачки газа в ПХГ Евросоюза снизились почти на 30%

Средние темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза за месяц снизились примерно на 30%, до 0,25 процентного пункта (п.п.) в сутки, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Общая емкость европейских ПХГ составляет порядка 110 млрд куб. м, в настоящее время они заполнены на 87,83%, что соответствует примерно 95,3 млрд куб. м.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на снижение, закачка газа в ПГХ в сентябре остается на аналогичном прошлогоднему уровне. При этом средний уровень заполненности подземных хранилищ ЕС по состоянию на 30 сентября примерно на 13 п.п. выше, чем годом ранее.

Россия по итогам прошлого года являлась крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% от всех поставок), однако после начала спецоперации на Украине, многие страны ЕС стали искать возможность для диверсификации поставок. Кроме этого, из-за антироссийских санкций и диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» поставки российского газа в Европу значительно сократились.

Накануне Eni сообщила, что российский газ перестал поступать в Италию с 1 октября из-за запрета транзита через Австрию. В «Газпроме» компании пояснили, что это связано с регулятивными изменениями, которые произошли в Австрии в конце сентября.

«Ведомости» также сообщали, что экспорт российского газа в Евросоюз по газопроводу «Турецкий поток» снизился на четверть к концу сентября по сравнению с предыдущим месяцем. Журналисты издания со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) подсчитали, что 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило порядка 32 млн куб. м газа. Это примерно на 25% меньше, чем в конце августа.

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