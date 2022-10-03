В Финляндии банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay

«Мы достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлена», — сообщил он.
«В последние недели россияне опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии, особенно в юго-восточной части страны, за считанные часы. Мы просто не успевали за таким пополнением наличности. Суммы были настолько велики, что это не могли быть частные российские туристы, совершающие здесь покупки», — отметил Лепо.
Услуги банкоматов в Финляндии представлены двумя сетями — Otto и Nosto. Китайская UnionPay сообщала 23 июня 2020 года о начале сотрудничества в Финляндии с сетью Nosto. Карты UnionPay стали популярны в России после начала специальной военной операции на Украине и прекращения работы международных платежных систем Visa, Mastercard и других с кредитными организациями РФ.