Давление в поврежденных нитках «Северных потоков» стабилизировалось

Отмечается, что сейчас газовый концерн работает над снижением давления в нитке В второго «потока».
«Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — говорится в публикации.
Утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Оба газопровода в момент аварии не эксплуатировались. «Северный поток» остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный «Северный поток — 2» так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все четыре нитки были заполнены газом.