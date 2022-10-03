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15:37 (мск), источник: © РИА Новости

Давление в поврежденных нитках «Северных потоков» стабилизировалось

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Давление в обеих нитках поврежденного газопровода «Северный поток» и нитке А «Северного потока — 2» стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщил официальный Telegram-канал «Газпрома».

Источник: Swedish Coast Guard

Отмечается, что сейчас газовый концерн работает над снижением давления в нитке В второго «потока».

«Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — говорится в публикации.

Утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.

Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Оба газопровода в момент аварии не эксплуатировались. «Северный поток» остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный «Северный поток — 2» так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все четыре нитки были заполнены газом.

Справка
«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать«Газпром» заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — и затруднился оценить сроки их ремонта. РБК разбирался в последствиях аварий
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