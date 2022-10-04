Типографии предупредили о дефиците западного оборудования

Как пояснил гендиректор типографии «Парето-принт» Павел Арсеньев, в Европе производят печатные, переплетные, ниткошвейные, крышкоделательные (для изготовления обложек) машины, CTP-оборудование (для изготовления печатных форм) и запчасти для них. В числе крупнейших импортеров этой техники в России называют Германию (компании Heidelberg, Manroland, KBA), Швейцарию (Muller Martini), Италию (Smyth, Zechini), Канаду, Японию.
По словам господина Арсеньева, часть европейских компаний по своей инициативе разорвали контракты. Еще несколько производителей прекратили сотрудничество с Россией после введения Евросоюзом в апреле пятого пакета санкций. В рамках него был запрещен импорт в Россию оборудования для печати. На этом фоне стоимость поставок запчастей уже выросла в два-три раза, а сроки поставок увеличились до нескольких месяцев. «Как итог, часть оборудования в типографиях может просто встать на какое-то время», — предупредил Павел Арсеньев.
Он считает, что можно было бы поставлять оборудование и комплектующие из Индии и Китая, но там производят только отдельные его виды. Член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова подтвердила, что ситуация на рынке полиграфии сложная. «Выход пока один — разбирать старые машины и пользоваться подержанными запчастями, как в авиации», — предложила она. По ее мнению, решать проблему «должно государство, а не каждое отдельное полиграфическое предприятие само по себе».
В «Эксмо» ожидают, что продажи бумажных книг в России в 2022 году в штуках могут снизиться до 252 млн экземпляров. Это на 6% меньше, чем в 2021 году, и на 12,5% меньше, чем в дикризисном 2019 году. На спрос влияет ухудшение покупательной способности населения. В деньгах рост может сохраниться из-за увеличения цен примерно на 25% с начала года в связи с подорожанием бумаги, красок и услуг типографий.