Россияне переходят на дешевый алкоголь

Такая ситуация может быть связана с падением покупательной способности населения, а также отсутствием дорогостоящей продукции — после начала военных действий на Украине российский рынок покинул ряд западных производителей спиртного.
Согласно подготовленному для RTVI исследованию NielsenIQ, в трех наиболее популярных среди россиян категориях алкоголя — пиво, джин и виски, на которые суммарно приходится 84,2% всего натурального объема потребления спиртного, происходит перераспределение спроса в пользу более дешевых напитков.
Так, наиболее значительные изменения в структуре продаж наблюдаются в категории виски. Если в январе-июле прошлого года на низкий ценовой сегмент приходилось 43% от всего натурального объема продаж этой категории, то за аналогичный период 2022-го — уже 60%. Переход произошел из среднего ценового сегмента, на который в 2021 году приходилось 35%, а в этом — только 18%. Среди наиболее дорогостоящего виски изменений не произошло — на его продажи как в прошлом, так и в этом году приходится 22%.
В категории джина продажи в высоком ценовом сегменте за отчетный период сократились с 14% до 11%, в низком — с 47% до 45%. При этом средняя категория выросла в продажах с 39% до 44%. В пиве наблюдаются похожие, но не такие ярко выраженные изменения. Так, продажи высокого ценового сегмента сократились с 21% до 20%, а среднего, соответственно, выросли с 62% до 63%. В низкой ценовой категории изменений не произошло (16%).
Конкретные цены NielsenIQ не указывает. Они меняются из года в год, а также отличаются в зависимости от вида спиртного, пояснила RTVI директор по работе с клиентами компании Салтанат Нысанова. Ценовые сегменты меняются в новых рыночных условиях, которые складываются последние полгода, подчеркивает директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков. Сейчас, по его данным, стоимость наиболее дешевого виски составляет до 700 ₽ за бутылку 0,5 литров, среднеценового — до 2,5 тыс., самого дорогого, соответственно, от 2,5 тыс. руб.
В категории джина нижним может считаться сегмент до 500 рублей за 0,5 л, где сейчас появляются новые российские марки, продолжает Ушаков. О том, как локальные компании запускают собственные бренды в этой, а также других категориях, RTVI писал ранее. Самый дорогой джин стоит от 1 тыс. руб., говорит Ушаков.
По словам Нысановой, российский рынок FMCG (товаров повседневного спроса) падает в натуральном выражении и при этом увеличивается в денежном за счет роста цен. При этом спиртное — одна из немногих категорий, продажи которой продолжают расти в натуральном выражении, а цены в этом сегменте увеличиваются медленней, чем во всех остальных, отмечает Нысанова.
Покупательная способность населения меняется, и потребители переходят на более дешевую продукцию, констатирует гендиректор компании AST, которая импортирует алкоголь, Леонид Рафаилов. Но основной причиной изменения структуры спроса, по его словам, является сокращение предложения со стороны производителей дорогостоящей продукции. Это иностранные компании, которые либо полностью прекратили отгрузки в Россию, либо их поставки стали занимать гораздо больше времени, поясняет Рафаилов. Так, если ранее этот процесс занимал 2−3 месяца, то теперь из-за усложнения логистики и трудностей с осуществлением платежей требуется до полугода. Поэтому россияне стали приобретать то, что осталось в наличии, а это, как правило, более дешевый российский алкоголь, резюмирует топ-менеджер. С ним согласен и Андрей Ушаков, который также считает, что изменение структуры потребления может быть связано с уходом известных зарубежных брендов.
NielsenIQ отслеживает примерно половину рынка, напоминает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Он отмечает, что наиболее дешевый виски выпускают, как правило, российские компании. По данным эксперта, с начала 2022 года производство такой продукции выросло примерно на 10%, соответственно продажи этой категории в целом по России увеличились аналогичным образом. Дорогого виски должно становиться меньше, в том числе за счет ухода из России ряда западных компаний, говорит Дробиз. При этом дорогие импортные марки стали еще дороже, тогда как более дешевые бренды стараются сохранить привлекательную для покупателя цену, добавляет Салтанат Нысанова.
В категории джина, в свою очередь, происходит борьба между российскими и иностранными производителями. В целом это сравнительно небольшой сегмент, говорит Дробиз. По его данным, ежегодно россияне выпивают до 20 млн литров этого напитка. Для сравнения, объем потребления водки составляет около 800 млн литров в год, виски — 60 млн. При этом доля российского джина составляет уже почти 50% — за первые шесть месяцев 2022 года локальные компании выпустили около 5 млн литров, отмечает эксперт.
Интерес российских производителей к этой категории может быть вызван тем, что она является наиболее растущей среди всего спиртного. Так, за январь-июнь этого года темпы роста джина в натуральном выражении составили 41,1% год к году.
Что с другими алкогольными напитками
В сегменте игристых вин, наоборот, наблюдается перетекание из низкого в средний ценовой сегмент, следует из исследования NielsenIQ. Так, если на последний в прошлом году приходилось 36%, то в этом — уже 39%, при этом в низком сегменте произошло пропорциональное падение с 46% до 43%. В дорогостоящей категории изменений за год также не произошло (18%).
Вадим Дробиз считает, что потребители стали покупать российское игристое вместо подорожавших зарубежных вин — как игристых, так и тихих. По его данным, объем производства локальных компаний за январь-август выросло на 30%. При этом российское игристое также подорожало, говорит Дробиз.
Самая стабильная категория — это водка. По данным NielsenIQ, доля продаж наиболее дешевого напитка в этом сегменте как в прошлом, так и в нынешнем году составляет 24%, водки средней стоимости — сократилась с 66% до 65%, а высокой — выросла с 10% до 11%.
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