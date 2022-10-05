Как помочь предпринимателю открыть или развить свое дело

В 84 регионах России создана доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса: это центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и другое.
Более 443 муниципальных подразделений уже помогают предпринимателям. Так, в центрах «Мой бизнес» можно открыть свое дело в формате «одного окна», проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение предпринимательству. Специалисты на местах расскажут о мерах господдержки, о том, как оформить ИП, помогут провести аудит компании, а также получить услуги маркетинга и продвижения на рынке.
От домашней мастерской до ИП
Самарчанка Алла Ковалик уже несколько лет развивает свою мастерскую по созданию игрушек из полимерной глины. Через поразительно правдоподобные миниатюры фруктов, овощей, ягод и даже готовых блюд маленькие дети развивают мелкую моторику и знакомятся с окружающим миром. Такие игрушки обладают буквально «антивандальными» качествами — разбить, сломать или испортить их весьма сложно.
Идея создания игрушек пришла к девушке во время декретного отпуска. Начиналось все с домашней мастерской с говорящим названием «Морковки из духовки», но постепенно Алла научилась совмещать творчество с домашними хлопотами и заботой о детях.
В 2020 году девушка узнала о существовании налогового режима для самозанятых — тогда он только начинал свое действие в Самарской области по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Решение о регистрации было принято сразу: Алла не хотела опасаться налоговых проверок и штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. После оформления регистрации ей стали доступны все действующие инструменты поддержки. Так, Алла была участником образовательного курса «Шаг к бизнесу» и федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель», где прошла недельное обучение у бизнес-тренеров и опытных предпринимателей.
В финале проекта мастерскую «Морковки из духовки» признали самой лучшей и перспективной идеей. Алла выиграла грант в размере 100 тысяч рублей.
Еще одной региональной мерой поддержки, за которой обратилась девушка, стал бизнес-кейс для самозанятых. Он включал в себя сразу несколько услуг по продвижению проекта и настройке соцсетей. Также Алла Ковалик участвовала в ярмарке продукции самозанятых — такие мероприятия регулярно проводит областное Минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес». В прошлом году Ковалик получила статус индивидуального предпринимателя и зарегистрировала собственную торговую марку, а ее мастерская переехала из дома в арендованное помещение.
Сегодня предпринимательница реализует около тысячи изделий в месяц. Ее глиняные игрушки покупают по всей стране. Девушка не останавливается на достигнутом и строит большие планы на будущее.
Недавно за поддержкой в Центр «Мой Бизнес» обратился трёхмиллионный посетитель. За три года по всей стране более чем 600 тысяч предпринимателей получили миллион услуг. Итак, за какими же услугами обращаются в центры «Мой Бизнес»?
Поручительства и гарантии
- по договорам микрозайма, кредита, лизинга, предоставления гарантии, если у получателя нет или недостаточно залога. Поручителем может стать «Корпорация МСП» или региональная гарантийная организация (РГО).
- оборудованного рабочего места в коворкингах;
- офиса/производственного помещения в бизнес-инкубаторах;
- государственного или муниципального имущества (помещения, земли, оборудования, транспорта).
- работа с торговыми площадками, где продаются услуги или товары разных компаний (консультации по анализу конкурентов, документации по работе с маркетплейсами и другое);
- маркетинговое сопровождение, создание и продвижение бренда, помощь в сбыте продукции;
- участие в бизнес-миссиях — поездках предпринимателей в регионы России или другие страны для проведения переговоров, поиска новых клиентов и обмена опытом.
Отечественные разработки на замену импортным программам
Челябинская область стала одним из первых регионов в стране, где государственную поддержку переформатировали и выстроили по принципу «одного окна». Сейчас предприниматели Челябинской области могут получить в центре «Мой бизнес» финансовую, инжиниринговую, имущественную поддержку, помощь в развитии инвестиционных проектов, бизнеса на селе, принять участие в образовательных проектах института развития или обратиться за консультацией по индивидуальному запросу.
Разработчик программного продукта для складского учета в бюджетных учреждениях компания «Сканд» работает с 1997 года и имеет более тысячи реализованных проектов. Предприятие входит в пятерку лучших 1С-компаний Челябинской области, среди их клиентов — более 700 организаций и бюджетных учреждений.
Руководитель компании Владислав Карпенко обратился в центр «Мой бизнес», чтобы пополнить оборотный капитал для увеличения объемов деятельности: «О программе льготного микрокредитования мы узнали случайно и даже не рассчитывали, что сможем его оформить. Хочется отметить, что в работе с Центром не было формального отношения, а возникающие вопросы решались максимально быстро и с учетом наших пожеланий».
Если изначально программисты компании создавали IT-решения под запрос заказчика, то сейчас появился готовый продукт, который можно адаптировать под особенности каждой организации.
За поддержкой обращаются разные категории предпринимателей: только начинающие свое дело и уже опытные, у всех полярно разные виды и масштаб деятельности.
Ирина Казанцеваисполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Челябинской области
«Если мы говорим о производственных предприятиях, то их запрос, в первую очередь, это финансирование и технологические услуги, товаропроизводители чаще сталкиваются с вопросами реализации продукции и расширения рынка сбыта, для самозанятых актуальны вопросы продвижения, для начинающих предпринимателей — комплексная информационная и образовательная поддержка», — объяснила исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Челябинской области Ирина Казанцева.
О социальном предпринимательстве
Школа английского языка «Лингва» достаточно давно и успешно работает на рынке образовательных услуг в Смоленске. За это время школа развила широкую сеть филиалов во всех районах города, что сделало возможным изучение английского языка практически для любого желающего в пределах шаговой доступности от дома, работы или учебы.
Сейчас в школе — 30 филиалов и почти 2000 учеников.
В 2021 году школа получила награду в конкурсе «Предприниматель года — 2021», «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» на ежегодной премии «Золотой Меркурий».
Благодаря центру «Мой бизнес» школа получила статус «социального предприятия», который помог «Лингве» выиграть в конкурсном отборе на выдачу грантов и продолжить развивать свою сферу деятельности. Более того, Центр поддержки предпринимательства организовал для школы рекламное продвижение в социальных сетях.
Социальное предпринимательство — сейчас это не только работа с социально-незащищенными категориями населения. К нему можно отнести и образование, в том числе дополнительное.
Напомним, центры «Мой бизнес» работают по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Он был инициирован президентом России Владимиром Путиным и рассчитан до 2030 года. Цель нацпроекта — поддержка предпринимателей на всех этапах развития бизнеса: от идеи до расширения и выхода на экспорт.