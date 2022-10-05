Страны ОПЕК+ договорились добывать меньше нефти

Москва и Эр-Рияд настаивают на сокращении объёмов на 1−2 млн баррелей в сутки или больше, сообщает издание. По данным его источников, точные цифры ещё обговариваются. Такой шаг, по мнению аналитиков, способен спровоцировать США на контрмеры. Речь также идёт о высвобождении нефти из стратегических резервов Америки. Россию, скорее всего, на встрече будет представлять вице-премьер и бывший министр энергетики Александр Новак.
Ранее Лайф писал, что страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись к показателям августа. Такое решение было принято исходя из общего видения перспектив рынка со стороны стран-членов картеля.
Встреча стран-участниц ОПЕК+ 5 октября состоится в Вене и будет первой очной с марта 2020 года, когда все собрания были переведены в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.