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00:47 (мск), источник: Life.ru

Страны ОПЕК+ договорились добывать меньше нефти

Резко сократить добычу нефти планируют Россия, Саудовская Аравия и другие производители. Об этом они заявят 5 октября на заседании ОПЕК+, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

Источник: Reuters

Москва и Эр-Рияд настаивают на сокращении объёмов на 1−2 млн баррелей в сутки или больше, сообщает издание. По данным его источников, точные цифры ещё обговариваются. Такой шаг, по мнению аналитиков, способен спровоцировать США на контрмеры. Речь также идёт о высвобождении нефти из стратегических резервов Америки. Россию, скорее всего, на встрече будет представлять вице-премьер и бывший министр энергетики Александр Новак.

Ранее Лайф писал, что страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись к показателям августа. Такое решение было принято исходя из общего видения перспектив рынка со стороны стран-членов картеля.

Встреча стран-участниц ОПЕК+ 5 октября состоится в Вене и будет первой очной с марта 2020 года, когда все собрания были переведены в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.

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