00:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Госдолг США впервые превысил $31 трлн
Государственный долг США превысил уровень в $31 трлн впервые в истории страны. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на базу данных Минфина США.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как следует из базы данных, к 4 октября госдолг США составлял $31,123 трлн, что стало рекордным показателем за всю историю государства.
В сентябре на фоне роста инфляции в США Федеральная резервная система (ФРС) США подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 3−3,25% годовых. Это уже не первое повышение ключевой ставки в США за последний год. Ожидается, что до конца года ставка может вырасти до 4,25−4,5%.
Олеся Павленко