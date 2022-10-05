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00:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдолг США впервые превысил $31 трлн

Государственный долг США превысил уровень в $31 трлн впервые в истории страны. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на базу данных Минфина США.

Источник: Reuters

Как следует из базы данных, к 4 октября госдолг США составлял $31,123 трлн, что стало рекордным показателем за всю историю государства.

В сентябре на фоне роста инфляции в США Федеральная резервная система (ФРС) США подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 3−3,25% годовых. Это уже не первое повышение ключевой ставки в США за последний год. Ожидается, что до конца года ставка может вырасти до 4,25−4,5%.

Олеся Павленко

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