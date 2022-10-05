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13:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В Испании, Чехии и на Кипре перестали принимать карты UnionPay российских банков

Россияне жалуются, что в некоторых странах Европы перестали принимать карты китайской UnionPay, выпущенные российскими банками. С проблемами столкнулись туристы в Испании, Чехии и на Кипре. Также карты UnionPay могут перестать работать в Болгарии.

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Источник: РИА "Новости"

В Чехии банкоматы KB Bank не принимают карты UnionPay, сообщили «Известиям» в call-центре кредитной организации. Там уточнили, что это касается карт любых банков. Другой чешский банк, Ceska Sporitelna, пока принимает российские карты UnionPay.

В Испании карты UnionPay нельзя использовать в банкоматах Euronet, Kutxabank и ING. В Euronet подтвердили «Известиям», что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься из-за санкций. Были отдельные случаи отказа в приеме карт в испанской ATM Sabadell, но в банке заявили, что еще работают с китайской платежной системой.

Пользователи также жалуются на сбои при приеме карт UnionPay в банкоматах сети JCC на Кипре. В call-центре кредитной организации сказали, что принимают карты, но ввели ограничения на снятие наличных: лимит — €1,4 тыс. в день, между проведением операций должно пройти несколько часов.

Кроме того, стало известно о планах болгарского DSK Bank с 26 октября прекратить работать с UnionPay. В центре поддержки банка сообщили «Известиям», что пока переговоры с UnionPay продолжаются, окончательное решение не принято.

С 3 октября банкоматы в Финляндии перестали обслуживать карты UnionPay. С 30 сентября финские власти ограничили въезд российских туристов в страну. В сентябре Еврокомиссия отменила упрощенное получение виз для россиян.

Лаура Кеффер

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