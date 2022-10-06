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00:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп назвал политику Байдена «сумасшествием»

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам по вопросу производства нефти.

Источник: Reuters

Он обратился к руководству страны во время выступления на конференции в Майами, пишет РИА Новости.

Трамп назвал действия властей сумасшествием. «Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было», — подчеркнул он.

По мнению Трампа, вместо того, чтобы закупать нефть у сторонних поставщиков, США следует добывать ее у себя.

Ранее власти США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление американских санкций, не позволяющих Каракасу продавать сырье. Байден запретил импорт российской нефти в США.

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