Во сколько обойдется конвертация средств россиян в других странах

На этом фоне все больше иностранных банков за рубежом отказываются принимать карты «Мир», а в европейских странах некоторые из них перестали сотрудничать с китайской системой UnionPay. Какие легальные способы перевести деньги за рубеж остаются у россиян? И во что это им обойдется?
Финансовый консультант Алена Никитина подчеркивает, что по-прежнему доступны SWIFT-переводы из российских банков в иностранные.
Однако в этом случае придется заплатить комиссию минимум в 1% от желаемой суммы, отмечает эксперт: «Если сумма большая, выгоднее открывать возможность перевода за рубеж в личном кабинете. Минимальных ограничений нет — можно отправить и $50, и $100. Максимальная сумма перевода — $1 млн, €1 млн в месяц. Очень важный нюанс: деньги можно снять со своего счета, если платеж за границу не прошел, и средства вернулись. Если они пролежали на счете менее 30 дней, то придется заплатить комиссию за снятие — 10%. За $1 млн придется заплатить $100 тыс. — это очень внушительная сумма».
По данным таможенников, в половине случаев россияне в конце сентября пытались нелегально вывезти из страны рубли. В топ-3 по популярности также оказались евро и доллары США. А деньги в основном хотели направить в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.
Легальной альтернативой по-прежнему остаются переводы в валюте без открытия банковских счетов, однако такой вариант тоже потребует дополнительных затрат, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов: "Ограничения по суммам зависят от конкретной страны. Отличаются и комиссии по конвертации. Хуже всего при переводе в местную валюту ведет себя рубль — можно потерять до четверти суммы.
Если это иностранная валюта, то на нее распространяются ограничения от самих систем. В безналичном виде переведут по более щадящим тарифам, но все равно с комиссией от 5% до 10%.
При этом в Турцию можно переводить деньги самому себе без открытия счета. Но и это достаточно скользкая история, она не всегда срабатывает. Довольно часто возникают случаи, когда отправившие деньги сами себе вынуждены бегать по почтовым отделениям и искать средства, которые не всегда доходят".
Россияне в конце сентября еще сильнее заинтересовались криптовалютами. Как рассказали «Ъ» специалисты отрасли, спрос вырос как на покупку самих цифровых активов, так и на регистрацию кошельков. В первую очередь речь шла о стейблкоине USDT — криптовалюте, привязанной к доллару. Как правило, ее покупают те, кто намерен срочно вывезти крупную сумму за рубеж.
Евросоюз в свою очередь 6 октября запретил гражданам и резидентам России пользоваться криптовалютными услугами на его территории. Впрочем, у держателей криптоактивов все же остаются другие варианты, говорит блокчейн-консультант Денис Смирнов: "Во-первых, нужно учитывать то, что ограничения коснутся централизованных торговых площадок, таких как Binance, например, или Blockchain.com. Они еще в апреле, согласно шестому пакету санкций, снизили максимальный объем средств до €10 тыс.
Скорее всего, эти сервисы прекратят работать с гражданами России, что никак не помешает пользоваться криптовалютами, потому что, помимо централизованных, есть большое количество децентрализованных сервисов.
Например, Metamask, Trust Wallet и другие, где пользователь сам владеет своим приватным ключом или так называемой seed-фразой — последовательностью из 12 слов, которая дает ему возможность подписывать трансакции".
Центробанк в начале октября продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж. До 31 марта россияне и граждане дружественных стран смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, а по системам денежных переводов не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.
Работающие в России физлица-нерезиденты могут отправлять за рубеж деньги в размере зарплаты. Причем это касается как представителей дружественных, так и недружественных стран.