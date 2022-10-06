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19:34 (мск), источник: Life.ru

Медведев: Запад не смог «порвать в клочья» российскую экономику

Странам Запада не удалось «порвать в клочья» российскую экономику, как бы они ни старались. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что с самого начала спецоперации ЕС и США начали последовательно «палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, «неумные оппоненты» России никак не могут понять простой вещи, что РФ уже давно живёт в условиях санкций и хорошо умеет адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. При этом экономика страны демонстрирует приличную жизнеспособность. Так, инфляция в РФ постепенно замедляется, упав с пикового значения в 17,8% до 13,7%, а ВВП демонстрирует большую устойчивость и к концу года сократится куда меньше предполагавшегося уровня.

«В общем, “порвать в клочья” нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное — у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития», — заключил Медведев.

Напомним: сегодня, 6 октября, ЕС ввёл восьмой пакет санкций против РФ, в частности, установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом ограничения распространились и на Запорожскую и Херсонскую области.

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