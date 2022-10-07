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08:45 (мск), источник: Lenta.Ru

У десятков тысяч лифтов в России истек срок службы

В России более 32 тысяч лифтов с истекшим сроком службы находятся на балансе спецсчетов собственников. Об этом заявил советник руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя Андрей Сергеев, пишет Интерфакс.

Источник: Агентство «Москва»

«Дополнительно, до 2024 года включительно, отработают назначенный срок службы еще 8,5 тысячи. Фактически это половина всех лифтов, которые нужно заменить будет включительно до 2024 года», — добавил Сергеев. Основной проблемой эксперт назвал нехватку средств, которые формируются на специальных счетах у собственников.

Сергеев уточнил, что провести на имеющиеся деньги замену всех лифтов практически невозможно. В качестве возможного решения проблемы специалист предложил два варианта — поддержку со стороны субъекта и введение механизма рассрочки.

Ранее стало известно, что в России начали производить меньше лифтов — с января по июнь 2022 года выпуск подъемников сократился на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Эксперты объяснили динамику уходом с российского рынка иностранных производителей, включая компанию Otis.

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