Как кратно увеличить прибыль и прокачать бизнес бесплатно: возможности столичных предпринимателей

Благодаря им, стартапы смогут быстрее выйти на заказчиков, повысить число своих клиентов и увеличить прибыль. МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития) предоставляет московским бизнесменам возможность воспользоваться этим способом бесплатно.
В 2022 году прокачать бизнес смогут владельцы компаний из сферы общепита, онлайн-продаж, а также индустрии организации досуга.
Акселераторы популярны у представителей делового сообщества, которым не всегда хватает экспертизы, финансовых и трудовых ресурсов. А на таких бизнес-программах можно бесплатно получить адресную помощь, которая позволит расти даже с небольшими вложениями, а также найти стратегических партнеров и сотрудников.
Алексей ФурсинРуководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Какие преимущества акселераторов МБМ?
Акселерационные программы, разработанные МБМ, позволяют превратить идею в рабочий проект, получить практический опыт в составлении бизнес-плана, развитии и продвижении продукта или услуги. Но чтобы добиться результатов, нужно понимать, каких целей вы хотите достигнуть, и осознавать, что для этого необходимо полноценно работать каждый день.
В обучении предпринимателям помогают эксперты в области финансов, маркетинга, продаж и управления персоналом, которые проводят обучающие лекции, и трекеры, курирующие проекты участников. Таким образом, каждый бизнес получает объективный взгляд со стороны и помощь в его развитии с применением новых методик и инструментов.
Путь от перспективной идеи до прибыльного дела небыстрый. Но участие в бизнес-акселераторах МБМ способствует ускоренному развитию идеи и улучшению показателей компании. Вы становитесь частью сообщества предпринимателей, а профессионализм трекеров поможет грамотно и последовательно развивать собственное дело.
Станислав ИвановРуководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы»
Заявку на участие можно подать уже сейчас. Для этого нужно заполнить форму на сайте МБМ в разделе «Бизнес-акселераторы», авторизоваться на сайте цифровой платформы МСП и воспользоваться сервисом «Расчет рейтинга бизнеса» по ссылке. Прием анкет продлится до 14 октября 2022 года.
Предпринимателям, занятым в сферах онлайн-продаж и организации досуга, необходимо иметь бизнес от одного года со штатом не менее трех сотрудников, а предприятие общественного питания должно функционировать не менее шести месяцев, ограничения, касающиеся количества сотрудников, отсутствуют.
Не упустите возможность найти новые точки роста и проработать слабые места бизнес-процессов.
Остались вопросы? Обратиться с уточнениями можно к специалистам МБМ онлайн, по телефону +7 (495)225−14−14 или лично, в один из центров услуг для бизнеса.
Mbm.mos.ru — портал взаимодействия бизнеса и власти. МБМ помогает людям открывать и смело развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.
Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставниками», «Нетворкинг-марафон», «Онлайн-Акселератор», также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на mbm.mos.ru и по телефону: +7 495 225−14−14.
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