«Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам до 10,4%

Ставка по базовым программам «Вторичное жилье» и «Новостройки» увеличилась с сегодняшнего дня с 9,9% до 10,4%. Ставки по ипотечным продуктам с государственной поддержкой остались без изменений.
«На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки ЦБ. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков. Сбер приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 п.п. Даже с учетом изменений ставки Сбербанка по ипотеке останутся одними из самых выгодных на рынке», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
В банке также отметили, что заемщики по-прежнему сохраняют возможность снижения ставки по ипотеке с помощью специальных акций и услуг. Так, снизить ставку на 0,3 п.п. можно при выборе и покупке вторичной недвижимости на «Домклик». При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка будет ниже еще на 0,3 п.п., а оформление ипотечной сделки пройдет быстрее. Также действует скидка на ставку 1 п.п. для зарплатных клиентов — достаточно три месяца получать зарплату на карту «Сбера». Подключение услуги страхования жизни и здоровья также позволяет снизить ставку по кредиту на 1 п.п. Кроме того, снизить процентную ставку по ипотеке до 1,5 п.п. можно при единоразовом платеже — такое снижение ставки доступно при покупке квартиры на вторичном рынке.
В банке заверили, что ставки по ранее одобренным ипотечным кредитам сохраняются на период действия одобрения.
По данным ДОМ. РФ, ипотечные ставки уже ранее повысили Альфа-банк, МКБ, банк «Зенит», банк «Уралсиб», Газпромбанк.