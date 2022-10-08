В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров

«Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет», — сказала Мезавцова, слова которой приводит ее пресс-служба.
По ее словам, продовольственный рынок насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.
По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.