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11:01 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет, заявила заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова.

Источник: © РИА Новости

«Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет», — сказала Мезавцова, слова которой приводит ее пресс-служба.

По ее словам, продовольственный рынок насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.

По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

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