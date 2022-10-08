14:34 (мск), источник: ТАСС
Поезда возобновят движение по Крымскому мосту к вечеру 8 октября
Работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первые поезда возобновят движение по Крымскому мосту к вечеру субботы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.
«В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск».