Пять поездов из Крыма будут отправлены по расписанию 8 октября

Так, согласно графику должны отправиться поезда № 8 Севастополь — Санкт-Петербург (в 17:15), № 28 Симферополь — Москва (в 17:10), № 166 Симферополь — Москва (в 20:00), № 426 Симферополь — Кисловодск (в 20:30) и № 174 Евпатория — Москва (в 22:20).
«Пассажиры поездов “Таврия”, перенаправленные в Анапу, будут размещены в санаториях и пансионатах Анапы. После восстановления движения пассажиры будут перевезены в место назначения», — добавили в компании.
Отмечается, что на данный момент в Анапе уже размещены пассажиры поезда № 28 из Москвы в Симферополь (прибытие в место назначения ожидалось сегодня в 12:00).
«Пассажиры, изъявившее желание вернуться в место назначения, будут направлены туда бесплатно по готовности состава», — добавили в ГЭС.
ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу.
По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.
По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.
Позднее в пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщили, что возгорание на Крымском мосту было ликвидировано, началось обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. В пресс-службе Минтранса РФ отметили, что работоспособность железнодорожного участка Крымского моста и организация движения первых поездов будут обеспечены к 20:00 сегодняшнего дня.
В министерстве также указали, что состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 субботы по одной полосе в реверсивном режиме.
По информации минтранса республики, в связи с инцидентом керченская паромная переправа возобновила свою работу. Первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три. Кроме того, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.