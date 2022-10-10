Банки не начали устанавливать самозапрет на кредиты с 1 октября

Как рассказала «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, с 1 октября эксперты фонда и волонтеры платформы «Мошеловка» обращались с просьбой установить самозапрет на онлайн-кредиты в колл-центры, отправляли вопросы через мобильные приложения и посещали офисы десяти банков. Это «Сбер», ВТБ, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Совкомбанк и «Открытие».
«К сожалению, всё закончилось практически ничем: сотрудники банков не понимают, о чем речь, и сообщают, что такой услуги у них не предусмотрено. В лучшем случае предлагали подключить бесплатную опцию установить лимит по сумме перевода, которая давно существует, известна клиентам, но от мошенников не спасает», — рассказала Евгения Лазарева.
Правда, в ЦБ настаивают, что это не так.
— Операции по выдаче кредитов относятся к банковским операциям (закон «О банках и банковской деятельности», ст. 5 п. 2). Поэтому указание Банка России о возможности самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничения на их параметры касается в том числе выдачи кредитов, — сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора.
Источник «Известий» в одной кредитной организации объяснил: путаница возникла из-за того, что документ писал один департамент ЦБ и в основном он был нацелен на усовершенствовании инфраструктуры и усилении требований по киберзащите, а абзац про ограничения внес другой департамент в последний момент.
Правозащитники согласились, что в указании ЦБ нет однозначной формулировки о требовании к банкам предоставить потребителю возможность установить самоограничение на выдачу кредитов.
— В этом документе упоминаются ограничения по лимитам и операциям в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента. Не вполне понятно, можно ли в этом контексте расценивать выдачу кредита как операцию. Зато очевидно, что этот пункт указания рынок будет интерпретировать в свою пользу, — это логично, — полагает Евгения Лазарева.
По ее словам, поэтому нужно выяснить, кто вводит граждан в заблуждение, когда и как они смогут оформить добровольное самоограничение, и дать подробные разъяснения не только потребителям, но сотрудникам банков, чтобы избежать социального напряжения.
В случае отказа установить ограничение потребителям надо обратиться с жалобой к регулятору, посоветовали правозащитники.