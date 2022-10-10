Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского топлива

«Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом “Дружба” и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals», — написал он на своей странице в соцсети. Ковач добавил, что в настоящее время Сербия получает основной объем нефти по трубопроводу из Хорватии, однако «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций», введенных Евросоюзом против России и затронувших морские перевозки топлива.
Ранее правительство Венгрии заверило Сербию, что в случае необходимости поможет ей также с поставками газа.
Венгрия получает российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая идет также на Чехию и Словакию. Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемого там сырья должны поступать из России. Руководство предприятия заявляло, что его перевод на использование нефти другого сорта может потребовать несколько сот миллионов евро и займет от двух до четырех лет. Венгрия добилась при обсуждении восьмого пакета санкций ЕС против России, чтобы потолок цен на российскую нефть не распространялся на сырье, поступающее по трубопроводам.