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14:48 (мск), источник: ТАСС

Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского топлива

БУДАПЕШТ 10 октября. /ТАСС/. Будапешт и Белград договорились о сооружении нефтепровода между двумя странами для того, чтобы российская нефть из нефтепровода «Дружба» могла поступать в эти страны. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Источник: Reuters

«Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом “Дружба” и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals», — написал он на своей странице в соцсети. Ковач добавил, что в настоящее время Сербия получает основной объем нефти по трубопроводу из Хорватии, однако «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций», введенных Евросоюзом против России и затронувших морские перевозки топлива.

Ранее правительство Венгрии заверило Сербию, что в случае необходимости поможет ей также с поставками газа.

Венгрия получает российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая идет также на Чехию и Словакию. Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемого там сырья должны поступать из России. Руководство предприятия заявляло, что его перевод на использование нефти другого сорта может потребовать несколько сот миллионов евро и займет от двух до четырех лет. Венгрия добилась при обсуждении восьмого пакета санкций ЕС против России, чтобы потолок цен на российскую нефть не распространялся на сырье, поступающее по трубопроводам.

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