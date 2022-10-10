Оператор «Северного потока — 2» снизил давление во второй нитке

«Оператор “Северного потока — 2” снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток и обсуждения с вовлеченными госорганами», — говорится в заявлении.
Утечку газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
В начале октября СМИ писали, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетал рядом с местом терактов на газопроводах через несколько часов после случившегося. При этом в командовании ВМС США утверждают, что воздушное судно совершало обычный разведывательный полет над Балтийским морем и он никак не связан с утечкой на «Северных потоках».
В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, однако всем «хорошо известен конечный бенефициар этого преступления». Он также отмечал, что «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.