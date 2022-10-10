Мишустин утвердил план по работе экономики при частичной мобилизации

Он подчеркнул, что эти решения направлены на поддержку бизнеса.
«Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц», — отметил председатель правительства.
Сегодня закон запрещает военнослужащим заниматься бизнесом.
Как пояснил Мишустин, главы и единоличные учредители компаний при призыве на военную службу получат несколько дней для оформления доверенностей на нового руководителя.
Кроме того, призванные предприниматели получат право на кредитные каникулы, а сотрудникам компаний, отправившимся на военную службу, в упрощенном порядке продлят сроки действия аттестаций и разрешений.
Также предусматривается, что мобилизованным бизнесменам изменят условия контрактов на поставку товаров, выполнение работ или услуг, если, они не могут обеспечить своевременную реализацию.
За такие нарушения не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков и штрафовать.
Указанные меры поддержки примут на время действия указа о частичной мобилизации.
Этот документ Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат до 300 тысяч человек.