Бывшая российская «дочка» Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки

«Фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебойно. С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне, так как решены проблемы с дефицитом сырья, в частности, краски», — сообщил представитель пресс-службы компании.
В компании добавили, что после передачи российской дочки Tetra Pak местному руководству юридическое название независимой компании стало АО «Упаковочные системы», однако новый бренд и торговое название пока находятся в разработке.
Ранее газета Dagens Nyheter сообщала, что Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Россию. После этого в июле Tetra Pak передала свое российское подразделение местному руководству из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании.
Завод в Лобне является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов.