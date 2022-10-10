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19:38 (мск), источник: ТАСС

Бывшая российская «дочка» Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бывшая российская «дочка» Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки с 1 октября, завод в Московской области работает бесперебойно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Reuters

«Фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебойно. С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне, так как решены проблемы с дефицитом сырья, в частности, краски», — сообщил представитель пресс-службы компании.

Он добавил, что в настоящее время компания тестирует сырье из новых источников, включая локальных производителей, а также получает картон из азиатских стран.

В компании добавили, что после передачи российской дочки Tetra Pak местному руководству юридическое название независимой компании стало АО «Упаковочные системы», однако новый бренд и торговое название пока находятся в разработке.

Ранее газета Dagens Nyheter сообщала, что Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Россию. После этого в июле Tetra Pak передала свое российское подразделение местному руководству из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании.

Завод в Лобне является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов.

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