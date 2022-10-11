11:35 (мск), источник: Российская газета
Минпромторг: Российские активы Nissan перейдут в госсобственность
Российские активы «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перейдут в государственную собственность. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов “Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус” Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП “НАМИ”, — говорится в сообщении.
Сделка предполагает передачу НАМИ 100% активов Nissan в России — производственные и научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга, расположенный в Москве.
По словам вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сделка позволит предприятию сохранить «ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места». При этом НАМИ сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, а также создавать совместные предприятия. Послепродажное обслуживание и поставки запчастей будет осуществлять «АвтоВАЗ».
«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» может выкупить свою долю обратно в течение шести лет, опцион об обратном выкупе включен в условия сделки.
В самой Nissan ущерб от ухода с российского рынка в Nissan оценили в 100 млрд иен.