Чешский пивной бренд Budweiser ищет возможности для возвращения в Россию

«Нам удалось успешно разобраться с существовавшими в России обязательствами и долгами, которые, включая стоимость возвратных бочек, достигали более миллиона евро. Также мы в основном переработали уже произведенную тару. Нам ничто не запрещает присутствие на российском рынке, и нет ни одной санкции, которая запрещала бы экспортировать пиво в Россию», — отметил Дворжак.
По его словам, в 2022 году поставки в Россию вряд ли получится восстановить. Однако в среднесрочной перспективе есть планы по возвращению на российский рынок, чтобы защитить свой бренд. Например, в свое время Budweiser Budvar покинул американский рынок и потерял свой бренд. Поэтому повторение этой истории допустить нельзя.
Он добавил, что на данный момент компания не может поддерживать коммерческие отношения с Россией, заниматься поставками и проводить платежи в долларах и евро.
В конце сентября вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ушедшие с российского рынка компании и бренды заинтересованы в возвращении обратно или получении условий для возвращения в будущем.