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16:27 (мск), источник: Ведомости

ФАС оштрафует МТС за повышение стоимости тарифов

С начала года оператор дважды проиндексировал тарифы более чем у 28 млн абонентов.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

МТС нарушила антимонопольное законодательство, повысив стоимость услуг более чем на 20% с начала года. Это следует из решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного в официальном Telegram-канале ведомства.

В январе 2022 г. компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 млн абонентов в среднем на 9,5%. В августе, сентябре и октябре оператор повторно повысил стоимость для этих тарифных планов, говорится в сообщении.

Таким образом общее повышение тарифов составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.

Компания обосновывала необходимость повышения стоимости ростом затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, но достаточных подтверждений своих расходов оператор в адрес ведомства не представил, утверждает ФАС. Тем временем представитель оператора утверждает, что необходимые подтверждения этому были представлены комиссии. «Теперь МТС должна снизить повышенные тарифы до экономически обоснованного уровня, а также заплатить штраф, размер которого определят в ходе административного расследования», — говорится в сообщении.

В МТС пока не получили официальное предписание ФАС, уточнил представитель компании. Когда оно будет получено, компания будет изучать доводы ФАС, добавил он.

ФАС признала МТС в необоснованном повышении тарифов по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за совершение действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с российским антимонопольным законодательством, если такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Максимальный размер штрафа по этой статье для юридических лиц от 300 000 до 1 млн. рублей, для должностных лиц — от 15 000 до 20 000 ₽, добавляет он.

Если бы действия оператора привели к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, то наказание было бы более серьезным, включающим оборотные штрафы от суммы выручи или даже возбуждение уголовного дела, рассуждает юрист.

Но в данной ситуации действия МТС не возымели таких последствий на рынке сотовой связи, заключает Учитель.

Операторы стараются всеми возможными путями использовать возможность повышения цен на региональном и федеральном уровне, а также на отдельные опции и принудительным переводом с архивных тарифов на новые, объясняет гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. Иногда эти индексации в совокупности превышают допустимые нормы, установленные Минцифры, продолжает он: летом ведомство постановило, что операторы не могут повышать тарифы больше чем процент инфляции.

С начала года все федеральные операторы этот лимит уже исчерпали, так что до конца года значительных изменений тарифных планы в сторону увеличения стоимости уже не будет, заключает Кусков.

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 ФАС оштрафует МТС за повышение стоимости тарифов
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