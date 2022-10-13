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02:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В повреждении нефтепровода «Дружба» не нашли виновных

Специалисты польского оператора PERN не нашли признаков вмешательства третьих лиц в обнаруженной утечке на участке крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба». Об этом сообщается на сайте организации.

Источник: Reuters

Несмотря на отсутствие виновных на основании первых выводов, эксперты продолжают проводить исследование, чтобы установить причину утечки и устранить ее для дальнейшей прокачки нефти.

12 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что к повреждению «Дружбы» причастна Москва. По его словам, многие признаки указывают на Кремль, но перед окончательными выводами следует все проверить. Пока же в точности не известно, можно ли счесть аварию случайностью или это был акт саботажа.

Инцидент зафиксировали на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. Минэкономики ФРГ позднее заявило, что, по предварительной информации, речь идет о непреднамеренном повреждении, но не о диверсии.

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