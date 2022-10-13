В повреждении нефтепровода «Дружба» не нашли виновных

Несмотря на отсутствие виновных на основании первых выводов, эксперты продолжают проводить исследование, чтобы установить причину утечки и устранить ее для дальнейшей прокачки нефти.
12 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что к повреждению «Дружбы» причастна Москва. По его словам, многие признаки указывают на Кремль, но перед окончательными выводами следует все проверить. Пока же в точности не известно, можно ли счесть аварию случайностью или это был акт саботажа.
Инцидент зафиксировали на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. Минэкономики ФРГ позднее заявило, что, по предварительной информации, речь идет о непреднамеренном повреждении, но не о диверсии.