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02:24 (мск), источник: © РИА Новости

Аналитик раскрыл, почему «советский» курс рубля не воскреснет

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская экономика строится на рыночных принципах, поэтому возврата к советским методам регулирования валютных курсов не произойдет, заявил агентству «Прайм» старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.

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Источник: © РИА Новости

«Да, возможно, торги по американскому доллару и единой европейской валюте канут в лету, но это не означает, что мир перевернется с ног на голову и остановится», — рассказал он.

Московская биржа и Центральный банк уже принимают меры для смягчения возможных последствий от новых антироссийских санкций и прекращения торгов в «токсичных валютах». В следующем месяце регулятор перестанет размещать на своем сайте биржевую информацию о динамике курсов доллара и евро к рублю. Однако общедоступные данные об итогах торгов по-прежнему будет публиковаться на сайте торговой площадки, уточнил Блинов.

Он отметил, что массовый отказ от доллара и евро может привести к новому росту рубля, но на динамику российской валюты будут влиять также события в мировой экономике и геополитическая ситуация.

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