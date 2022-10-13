Аналитик раскрыл, почему «советский» курс рубля не воскреснет

«Да, возможно, торги по американскому доллару и единой европейской валюте канут в лету, но это не означает, что мир перевернется с ног на голову и остановится», — рассказал он.
Московская биржа и Центральный банк уже принимают меры для смягчения возможных последствий от новых антироссийских санкций и прекращения торгов в «токсичных валютах». В следующем месяце регулятор перестанет размещать на своем сайте биржевую информацию о динамике курсов доллара и евро к рублю. Однако общедоступные данные об итогах торгов по-прежнему будет публиковаться на сайте торговой площадки, уточнил Блинов.
Он отметил, что массовый отказ от доллара и евро может привести к новому росту рубля, но на динамику российской валюты будут влиять также события в мировой экономике и геополитическая ситуация.