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02:25 (мск), источник: © РИА Новости

Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. У российской валюты нет фундаментальных причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар ни в октябре, ни через месяц.

ЦБ: $ 63.4917   -0.26 € 62.5903   +0.00 ММВБ: $ 63.6300   -0.79 € 62.7350   -0.01
Источник: © РИА Новости

Рубль все еще держит звание самой устойчивой валюты в мире даже в условиях геополитической напряженности, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

Он отметил, что на текущих отметках в 63−64 ₽ доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность, причиной которой является его низкая ликвидность.

«Фундаментальных причин для его ослабления до 70 ₽ за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается», — отметил собеседник агентства и напомнил, что с начала текущего 2022 года доллар потерял к рублю 14,85% своей стоимости, евро — 25,58%, а китайский юань — 27,70%.

В текущем году рубль остается самой твердой мировой валютой по сравнению с другими высокоразвитыми странами мира, которые впервые за 40 лет накрыла двузначная инфляция.

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