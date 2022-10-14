Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц

Рубль все еще держит звание самой устойчивой валюты в мире даже в условиях геополитической напряженности, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.
Он отметил, что на текущих отметках в 63−64 ₽ доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность, причиной которой является его низкая ликвидность.
«Фундаментальных причин для его ослабления до 70 ₽ за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается», — отметил собеседник агентства и напомнил, что с начала текущего 2022 года доллар потерял к рублю 14,85% своей стоимости, евро — 25,58%, а китайский юань — 27,70%.
В текущем году рубль остается самой твердой мировой валютой по сравнению с другими высокоразвитыми странами мира, которые впервые за 40 лет накрыла двузначная инфляция.