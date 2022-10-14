Представлены лучшие макрофотографии за 2022 год«Это окно во вселенную, которую можно увидеть только через линзу микроскопа», — говорят организаторы фотоконкурса
Фоторепортажи
9Начало нового учебного года в школах России
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
11:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Крымский мост поручено восстановить не позднее 1 июля 2023 года

Правительство выпустило распоряжение, которое наделяет компанию «Нижнеангарсктрансстрой» правом вести восстановительные работы Крымского моста. Предполагается, что они будут закончены не позднее 1 июля 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

«Определить ООО “Нижнеангарсктрансстрой” единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением “Управление федеральных и автомобильных дорог “Тамань” Федерального дорожного агентства” закупок работ по проектированию и восстановлению … разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива», — говорится в распоряжении.

По данным «РБК-Компании», ООО «Нижнеангарсктрансстрой» зарегистрировано в городе Северобайкальск в Бурятии. Ее руководитель — Вениамин Лешуков.

Утром 8 октября на Крымском мосту после подрыва грузовика обрушились два пролета автомобильной части моста. Загорелись семь топливных цистерн грузового поезда, следовавшего рядом с грузовиком. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что Крымский мост восстановят через месяц-полтора.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Следствие установило 12 лиц, причастных к подрыву. Суд Симферополе до 8 декабря арестовал пятерых фигурантов, которые проходят по делу подозреваемыми. ФСБ считает организатором взрыва главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Анастасия Ларина

Следите за развитием темы Теракт на Крымском мосту
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Макрон проговорился об ответе Запада на ядерный удар РФ
Стало известно, кто уговорил Путина подписать Минские соглашения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительствоФСБ