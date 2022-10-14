Крымский мост поручено восстановить не позднее 1 июля 2023 года

«Определить ООО “Нижнеангарсктрансстрой” единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением “Управление федеральных и автомобильных дорог “Тамань” Федерального дорожного агентства” закупок работ по проектированию и восстановлению … разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива», — говорится в распоряжении.
По данным «РБК-Компании», ООО «Нижнеангарсктрансстрой» зарегистрировано в городе Северобайкальск в Бурятии. Ее руководитель — Вениамин Лешуков.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Следствие установило 12 лиц, причастных к подрыву. Суд Симферополе до 8 декабря арестовал пятерых фигурантов, которые проходят по делу подозреваемыми. ФСБ считает организатором взрыва главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.