МВФ оценил потери стран Европы при прекращении поставок газа из России

«Рост ВВП в странах с развитой экономикой Европы снизится с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023 году. В странах с формирующейся рыночной экономикой в Европе также прогнозируется резкое снижение темпов роста с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023 году», — сказал Каммер.
Он добавил, что в «конфликтующих странах» потери роста ВВП будут «очень большими». В этом году украинский ВВП сократится, более чем на треть, а российский ВВП в следующем году будет на 10% ниже прежних прогнозов, оценил Каммер. По его словам, инфляция будет снижаться в следующем году, однако пока она остается выше целевых показателей.
«Мы прогнозируем, что в 2023 году общая инфляция составит около 6% в европейских странах с развитой экономикой и 12% в странах с формирующейся рыночной экономикой», — добавил он.
В начале октября свой прогноз экономической ситуации в Европе и Центральной Азии в случае прекращения поставок российских энергоносителей из Европы и Азии опубликовал Всемирный банк. По мнению аналитиков организации, в таком случае ВВП сократится, а 1,2 п.п. в 2023 году. Экономики стран Центральной Азии из-за остановки поставок российского газа в Европу «пострадают от последующего шока из-за цен на природный газ и негативных побочных эффектов от значительно более слабой активности в еврозоне».
В российском Минфине усомнились в этом прогнозе. «Это их собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительствами стран», — заявил министр Максим Решетников. Он счел ожидания экспертов Всемирного банка «излишне консервативными».
В сентябре Решетников заявил, что ВВП России по итогам 2022 года сократится, на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%. По данным Минэкономразвития, в 2024 году и 2025 году экономика России будет расти на 2,6% в год.