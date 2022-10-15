На Аляске выбрали самого толстого медведя Победитель этого года получает свой титул уже во второй раз.
Фоторепортажи
8ЧП на Крымском мосту
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
16:10 (мск), источник: © РИА Новости

Прокачку нефти по польскому участку «Дружбы» восстановили

ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Польский оператор Pern сообщил о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

Источник: © РИА Новости

«Pern восстановил прокачку нефти по поврежденному трубопроводу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поставки в Германию ведутся по обоим трубопроводам западного участка. В компании добавили, что расследование по факту разгерметизации одной из ниток нефтепровода продолжается. Сейчас на месте разлива нефти производится очистка территории, подчеркнул оператор.

В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отметили падение давления в трубопроводе.

В свою очередь, правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала правительство ФРГ, в которую ведет нефтепровод, выяснить, есть ли у инцидента политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Нефтепровод «Дружба» — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Все случится скоро'. Что начинается в Запорожье
В Китае рассказали, что ждет Европу без России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефть