16:10 (мск), источник: © РИА Новости
Прокачку нефти по польскому участку «Дружбы» восстановили
ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Польский оператор Pern сообщил о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».
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«Pern восстановил прокачку нефти по поврежденному трубопроводу», — говорится в заявлении.
Отмечается, что поставки в Германию ведутся по обоим трубопроводам западного участка. В компании добавили, что расследование по факту разгерметизации одной из ниток нефтепровода продолжается. Сейчас на месте разлива нефти производится очистка территории, подчеркнул оператор.
В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отметили падение давления в трубопроводе.
В свою очередь, правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала правительство ФРГ, в которую ведет нефтепровод, выяснить, есть ли у инцидента политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Нефтепровод «Дружба» — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.