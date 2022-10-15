21:36 (мск), источник: Газета.Ру
Маск согласился бесплатно помогать Украине
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск написал в своем Twitter, что согласен бесплатно продолжать помогать Украине, несмотря на то, что «Starlink все еще теряет деньги».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Черт с ним … хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — заявил Маск.
Накануне, как сообщал телеканал CNN, Маск попросил Минобороны США финансировать сеть Starlink на Украине. С начала активных боевых действий SpaceX передала Украине до 20 тыс. спутников. По данным канала, Пентагону придется потратить до $120 млн на поддержание сети на Украине только до конца года, а в 2023 году — около $400 млн.
При этом, по оценке Маска, стоимость обслуживания спутникового интернета Starlink для Украины ниже цены на один новый спутник GPS. К тому же, добавил он, в настоящее время он является единственной системой связи, которая задействована на фронте, «все остальные мертвы».
Виолетта Ханенева