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03:55 (мск), источник: © РИА Новости

Развитые страны скупили более 80 процентов украинского зерна

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Страны с развитой экономикой в июне-июле этого года стали главными покупателями украинского зерна, на них пришелся 81% от всех поставок, следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.

Источник: Reuters

Объемы поставок в этот период снизились на 43%: на рынки было экспортировано продукции на 771 миллион долларов против 1,3 миллиарда годом ранее.

Несмотря на сокращение общего объема поставок за первые два летних месяца, западные страны нарастили закупки, приобретя у Украины зерно на 625 миллионов долларов против 380 миллионов годом ранее. Одновременно остальной мир сократил закупки почти в семь раз — до 146 миллионов долларов против 967 миллионов долларов.

Таким образом, если в 2021 году на западные страны приходилось лишь 28% от зерновых поставок Украины, то в 2022 году их доля подскочила до 81%.

Основным покупателем зерна стала Румыния, которая нарастила закупки с 213,4 тысячи долларов в июне-июле 2021 года в полторы тысячи раз — до 314 миллионов долларов в аналогичный период текущего года. Второе место по покупкам злаковых заняла Польша, нарастившая их по итогам двух летних месяцев в 29 раз — до 122,6 миллиона долларов. На третьем месте расположилась Турция — она нарастила ввоз на 33%, до 90 миллионов долларов.

Четвертое место у Венгрии, купившей зерна на 69 миллионов долларов против 137 тысяч долларов годом ранее. Египет находится на пятом месте с 25,6 миллиона долларов, что почти в пять раз меньше прошлогодних значений. В топ-10 лидеров по закупкам украинского зерна текущим летом также вошли Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.

Первую десятку крупнейших получателей украинского зерна в прошлом году входили Китай, Нидерланды, Египет, Индонезия, Иран, Турция, Ливия, Израиль, Бельгия и Испания.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия соглашения истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы его продления до сих пор неясны.

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